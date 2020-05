Coronavirus, le ultime news dal Mondo: superati i 100mila morti negli USA, in Brasile 20mila nuovi casi in 24 ore

Sono 5.695.155 i contagi di Coronavirus registrati finora nel Mondo: è quanto emerge nell’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime sono 355.653, mentre le guarigioni sono salite a 2.350.088.

Due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Cina nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalla Commissione sanitaria nazionale: entrambi sono stati importati dall’estero (uno a Shanghai e un altro nella provincia di Fujian). Sono stati registrati 23 casi asintomatici.

Dall’inizio dell’epidemia in Cina, i casi confermati nel Paese sono stati 82.995, le vittime 4.634.

La Cina intende autorizzare voli charter provenienti da otto Paesi, tra cui l’Italia, allentando dalla prossima settimana le restrizioni imposte due mesi fa per contenere la pandemia di coronavirus.

Secondo quanto riferito a Bloomberg da fonti vicine al dossier, Pechino intende dare il via libera ai voli in arrivo da Giappone, Corea del Sud, Singapore, Germania, Regno Unito, Italia, Francia e Svizzera. Esclusi gli Stati Uniti, a fronte delle crescenti tensioni tra i due Paesi. Le fonti non hanno precisato il numero dei voli ammessi.

Il Giappone ha registrato 41 nuovi casi e nove decessi correlati al Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bilancio fornito dal Ministero della Sanità. Undici contagi e quattro morti sono stati confermati nella capitale Tokyo.

Dall’inizio dell’epidemia nel Paese, i contagi totali sono saliti a 17.395, le vittime 889.

Negli USA sono stati superati i 100mila morti: l’ultimo report della John Hopkins University ha fissato in 100.442 le vittime per Covid-19 negli Stati Uniti.

I numeri danno la misura di un’emergenza: si guarda alla storia, sono quasi il doppio delle vittime della Guerra del Vietnam.

“Il Coronavirus – ha scritto la CNN – si sta ancora diffondendo senza tregua e nessuno sa quanti altri americani moriranno per il Covid-19“.

Il Brasile ha registrato 20.599 nuovi casi e 1.086 vittime nelle ultime 24 ore.

Il totale delle persone contagiate nel Paese è così salito a 411.821, mentre il bilancio complessivo dei decessi è di 25.598.