Coronavirus, le ultime news dal Mondo: bandiere a mezz’asta negli USA, nuovo record di decessi in Brasile

Hanno superato abbondantemente quota 5 milioni (5.102.573) i contagi di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 332.924, mentre le guarigioni sono 1.948.746.

Per quanto riguarda i singoli Paesi, negli Stati Uniti sono morte altre 1.255 persone per il Coronavirus nelle ultime 24 ore, in base all’ultima rilevazione di Johns Hopkins University: il totale dei decessi è salito a 94.661 mentre i contagi sono arrivati a 1,57 milioni.

Il presidente Donald Trump ha ordinato bandiere a mezz’asta per 3 giorni per rendere omaggio alle vittime del Coronavirus: “Farò abbassare le bandiere sugli edifici federali e sui monumenti nazionali per i prossimi 3 giorni in memoria degli americani che abbiamo perso per il Coronavirus“, ha dichiarato il capo della Casa Bianca.

Nuovo record di decessi in Brasile nelle ultime 24 ore con 1.188 morti: lo ha confermato il Ministero della Salute. Il bilancio delle vittime sale a 20.047. I nuovi contagi sono stati 18.508, per un totale di 310.087. Il bilancio ufficiale delle vittime è raddoppiato in 12 giorni: il 9 maggio, i morti nel Paese sudamericano erano 10 mila.