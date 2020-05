Coronavirus, le news dal Mondo: gli USA si preparano ad affrontare l’epidemia fino all’estate 2021, nuovo record di vittime in Brasile

Il numero di contagi di Coronavirus nel Mondo è salito a 4.897.567: è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 323.286, mentre le guarigioni sono 1.688.630.

Negli Stati Uniti sono stati registrati altre 1.500 decessi collegati al Coronavirus in 24 ore: il totale è salito a 91.872 mentre i contagi sono 1,52 milioni.

I morti per Coronavirus negli USA potrebbero raggiungere quota 113.000 a metà giugno rispetto ai quasi 92.000 attuali: le nuove proiezioni, basate su 9 modelli epidemiologici, sembrano indicare che ci saranno almeno 1.000 morti al giorno negli Stati Uniti nei prossimi 25 giorni.

Il Pentagono si starebbe preparando alla possibilità che l’epidemia possa perdurare fino all’estate del 2021: è quanto emerge da un documento della Difesa visionato da “Task and Purpose” in base al quale un vaccino anti Covid è improbabile fino all’estate del prossimo anno. “Abbiamo una lunga strada davanti a noi – si legge nel documento – con la reale possibilità di una ripresa del Covid-19. Pertanto dobbiamo rifocalizzare la nostra attenzione nel riprendere missioni cruciali, incrementando il livello di attività e lavorando alla necessaria preparazione nel caso dovesse esservi una ripresa importante del Covid-19 nel corso dell’anno“.

Il Brasile ha registrato un nuovo record di vittime: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.179 morti, che portano il bilancio totale a 17.971, secondo il Ministero della Salute. I nuovi contagi sono 17.408, per un totale di 271.628.

In Cina si sono registrati cinque nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, uno dei quali è “importato”, individuato nella regione autonoma della Mongolia interna, nel nord del Paese: lo ha confermato la Commissione sanitaria nazionale, precisando che gli altri quattro casi sono stati registrati nella regione di Jilin, nel nordest del Paese, dove l’aumento dei contagiati fa temere una seconda ondata.

In Cina i casi confermati dalle autorità sono 82.965, dei quali 78.244 sono guariti, mentre 87 risultano ancora attivi. Sono invece 4.634 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19, nessuna vittima nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati confermati altri 797 casi, portando a 176.007 il totale delle persone contagiate: lo rende noto il Robert Koch Institute, l’istituto incaricato dal governo di monitorare l’andamento della pandemia in Germania. E’ salito a 8.090 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19, 83 in più rispetto a ieri.