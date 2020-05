Coronavirus, le ultime news dal Mondo: vittime in calo negli USA, il Giappone pronto a revocare lo stato di emergenza

I contagi confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 5.408.301: è quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono ormai 345.060, mentre le persone guarite sono 2.168.564.

In riferimento ai singoli Paesi, è in calo il numero di nuovi decessi per Coronavirus negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono stati 638, meno degli oltre 1.000 degli ultimi giorni.

Il Giappone è pronto a revocare lo stato di emergenza nazionale, riaprendo gradualmente la terza economia mondiale dopo il rallentamento dei contagi.

Rispetto alle aree più colpite in Europa, Stati Uniti, Russia e Brasile, il Giappone è stato risparmiato dalla pandemia, con 16.581 casi in totale e 830 morti.

Con le infezioni che rischiavano di sfuggire al controllo, il 7 aprile il primo ministro Shinzo Abe ha dichiarato lo stato di emergenza iniziale per Tokyo e altre sei prefetture, estendendolo poi a tutto il Paese.

Il “lockdown” del Giappone è stato molto più blando che in altre parti del mondo: i cittadini hanno rispettato le regole e il numero di nuove infezioni è sceso da un picco di circa 700 al giorno ad appena qualche dozzina a livello nazionale.