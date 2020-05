Coronavirus, le news dal Mondo: negli USA 71mila morti, ma secondo Trump “il virus passerà, con o senza un vaccino”

Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, i casi di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 3.663.824, le vittime a livello globale sono 257.277, mentre le guarigioni 1.199.254.

Negli Stati Uniti sono registrati altri 2.333 morti nelle ultime 24 ore per il Coronavirus, facendo salire il totale a oltre 71mila, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. I contagi sono 1.203.502.

Con la progressiva riduzione delle restrizioni “è possibile che ci saranno alcuni” decessi negli Stati Uniti, ha spiegato il presidente Trump in una intervista alla Abc. “È possibile che ce ne saranno alcuni perché non sarai rinchiuso in un appartamento o in una casa o qualunque cosa sia“, “ma allo stesso tempo, praticheremo il distanziamento sociale, ci laveremo le mani, faremo molte delle cose che abbiamo imparato a fare nell’ultimo periodo di tempo“. “Ci saranno più morti” ma “il virus passerà, con o senza un vaccino. E penso che stiamo andando molto bene con i vaccini ma, con o senza un vaccino, passerà e torneremo alla normalità. Ma è stato un processo difficile. Non c’è dubbio al riguardo“.

Per quanto riguarda invece l’America Latina e Caraibi, le vittime sono oltre 15.000: è quanto emerge da un conteggio dell’agenzia di stampa francese Afp basato su dati ufficiali. Il totale dei casi supera quota 282.000. Il Paese con il maggior numero di decessi è il Brasile, a quota 7.921 a fronte di 114.715 casi, seguito dal Messico con 2.271 decessi e dall’Ecuador con 1.569 morti.