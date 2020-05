Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 269mila vittime, in aumento il dato giornaliero negli USA

Nel Mondo i casi confermati di Coronavirus sono ormai saliti a 3.846.949: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 269.584, mentre le guarigioni 1.285.807.

E’ salito il numero dei morti a causa del Coronavirus negli Stati Uniti: 2.448 nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. Nella giornata precedente i decessi erano stati 2.073. Il bilancio complessivo ha superato le 75.600 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese.

Sono 610 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Brasile: lo ha confermato il Ministero della Salute, precisando che il totale delle vittime è 9.146. I nuovi contagi sono 9.888, per un totale di 135.106.

In America Latina, in meno di 24 ore, si è registrato un aumento di contagi, circa 20mila, mentre i morti sono 1.400.