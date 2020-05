Coronavirus, Nigeria sequestra volo della Gran Bretagna con tutto l’equipaggio: “ha violato i divieti”

La Nigeria ha sequestrato un aereo britannico accusato di aver violato il divieto dei voli commerciali, una delle misure prese per contrastare la diffusione del Coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministro nigeriano dell’Aviazione, Hadi Sirika, affermando sul suo profilo Twitter che la compagnia aerea Flair Aviation era stata autorizzata ad operare voli umanitari in Nigeria ma che e’ stata colta ad effettuare voli commerciali. L’aereo di Flair Aviation e’ stato quindi “sequestrato” e “l’equipaggio interrogato” ha precisato il ministro, prevedendo una ammenda. Intanto ne’ la compagnia aerea ne’ l’ambasciata britannica in Nigeria hanno reagito all’episodio.