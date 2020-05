Coronavirus, le ultime notizie dal Mondo: in Brasile oltre 26mila contagi in 24 ore, allerta anche in California

I contagi totali confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a quota 5.810.331: è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono ormai 360.332, mentre le guarigioni sono 2.416.528.

Negli Stati Uniti il Coronavirus ha provocato la morte di altre 1.297 persone nella giornata di ieri, secondo gli ultimi dati di JHU. Il totale dei decessi negli USA è salito a 101.617 dall’inizio della pandemia mentre i contagi sono oltre 1,7 milioni.

In California dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di contagio, ben 2.617 in 24 ore: il precedente picco era stato quello del 5 maggio con 2.603 casi. In totale nello Stato i casi sono oltre 101.000, 3.973 le vittime.

Dilaga il contagio in Brasile: ieri nel Paese sudamericano sono state registrate 26.417 nuove infezioni, che portano il totale dei contagiati a 438.238. Aumenta anche il numero delle vittime: 1.156.

Il Paese è il 2° al Mondo con più casi dopo gli Stati Uniti e il 6° per numero di decessi.

In Germania ieri, secondo quanto riferito dall’Istituto Robert Koch, i nuovi casi riscontrati sono stati 741: il totale ha raggiunto quota 180.458. Ieri si sono registrati anche 39 morti in più, per un totale di 8.450.