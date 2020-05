Coronavirus, le ultime notizie dal Mondo: in Brasile oltre 26mila contagi in 24 ore, record di casi in Perù nonostante il lockdown

I contagi totali confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a quota 5.810.331: è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono ormai 360.332, mentre le guarigioni sono 2.416.528.

Negli Stati Uniti il Coronavirus ha provocato la morte di altre 1.297 persone nella giornata di ieri, secondo gli ultimi dati di JHU. Il totale dei decessi negli USA è salito a 101.617 dall’inizio della pandemia mentre i contagi sono oltre 1,7 milioni.

In California dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di contagio, ben 2.617 in 24 ore: il precedente picco era stato quello del 5 maggio con 2.603 casi. In totale nello Stato i casi sono oltre 101.000, 3.973 le vittime.

Dilaga il contagio in Brasile: ieri nel Paese sudamericano sono state registrate 26.417 nuove infezioni, che portano il totale dei contagiati a 438.238. Aumenta anche il numero delle vittime: 1.156.

Il Paese è il 2° al Mondo con più casi dopo gli Stati Uniti e il 6° per numero di decessi.

Il Perù, il 2° Paese più colpito dall’epidemia in America Latina, ha registrato altri 5.874 contagi nelle ultime 24 ore, un record dopo i 5.772 nuovi casi registrati martedì. Ci sono ormai più di 4mila morti – 4.099 – a causa del coronavirus nel Paese, popolato da 33 milioni di abitanti.

Il suo sistema sanitario è in ginocchio, con 8.395 pazienti in ospedale e un’economia quasi paralizzata.

Per numero di vittime il Perù è il terzo Paese dell’area, alle spalle di Brasile e Messico.

Il governo ha imposto il lockdown a marzo, con coprifuoco e chiusura delle frontiere, senza riuscire a contenere l’epidemia.

In Germania ieri, secondo quanto riferito dall’Istituto Robert Koch, i nuovi casi riscontrati sono stati 741: il totale ha raggiunto quota 180.458. Ieri si sono registrati anche 39 morti in più, per un totale di 8.450.

La Cina non segnala nuovi casi di coronavirus né altri decessi a causa della pandemia. Il bilancio ufficiale resta fermo a 82.995 contagi con 1.734 casi “importati” e 4.634 morti. Le autorità sanitarie riportano 4 pazienti ricoverati in condizioni considerate gravi e di 78.291 persone guarite.

La Corea del Sud ha confermato 58 contagi, in calo rispetto ai 79 di ieri, collegati al focolaio di un centro di distribuzione della società di e-commerce Coupang a Bucheon, vicino a Seul.

La grande metropolitana della capitale è ritornata al distanziamento sociale fino al 14 giugno.

Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention, i casi di trasmissione domestica sono 55 e 3 quelli importati. Le infezioni totali sono 11.402, i decessi 269 e i guariti 10.363.

La Russia ha registrato 8.572 casi nelle ultime 24 ore, dato che porta il numero totale dei contagi a 387.623: lo ha reso noto il centro nazionale di risposta al Coronavirus.

Il bilancio delle vittime nel Paese è aumentato di 232 persone (174 nel rilevamento precedente), che è il più alto aumento giornaliero dall’inizio dell’epidemia, per attestarsi a 4.374 morti complessivi.

Il numero totale di persone guarite è aumentato a 159.257.