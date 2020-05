Coronavirus, nuovo allentamento in Spagna: alle spalle la fase 0, “inizia la nuova normalità”

“Ci stiamo arrivando“: il presidente Pedro Sanchez annuncia su Twitter il nuovo allentamento del lockdown in Spagna. “Grazie allo sforzo e alla responsabilità di tutti noi e siamo arrivati tutti fino a questo punto“. “Siete voi che avete respinto il virus. La Spagna inizia con una ferma posizione di transizione verso la Nuova Normalità“.

Entrano nella Fase 1 le regioni di Madrid, Castilla y Leon eValencia, e la gran parte della Catalogna e le province di Ciudad Real, Toledo, Albacete, Granada e Malaga.

Passano alla Fase 2 le isole Canarie e le Baleari, la Galizia, le Asturie, Cantabria, i Paesi Baschi, Cuenca, Murcia, tutta l’Andalusia tranne Malaga e Granada, Terres de l’Ebre (Tarragona), Camp de Tarragona (Tarragona), Alt Pirineu-Aran (Lleida), e le enclavi spagnole in Nord Africa delle città di Ceuta e Melilla.

Tutta la Spagna si lascia alle spalle la fase zero del lockdown contro il Coronavirus: a Madrid e Barcellona, dove finora erano ancora in vigore le misure più rigide, 11,7 milioni di persone potranno uscire di casa per sedersi ai tavolini di un bar all’aperto o incontrare parenti e amici, per un massimo di dieci persone alla volta, mentre i bambini potranno rivedere i nonni.

Dove inizia la fase due gli studenti di alcune classi possono tornare a scuola su base volontaria, vi è una parziale riapertura di centri commerciali e alberghi, e riaprono, con accessi contingentati, palestre, piscine, cinema e musei, tornano le feste di matrimonio (con pochi invitati), la caccia e la pesca. Per gli spostamenti tra regioni gli spagnoli dovranno però attendere la fase tre, che comincia l’8 giugno ma non in tutto il Paese.