Con il passaggio alla fase 2 della lotta al Coronavirus è arrivato anche inevitabilmente il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti, che è possibile scaricare cliccando sul seguente link: Nuovo modello di autocertificazione. Il vecchio modello, comunque, resta valido, ma sarà necessario barrare le note non più attuali come mostrato nella seguente immagine: