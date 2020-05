Coronavirus, oggi 0 casi positivi in tutta la Calabria, i guariti salgono a 311: contagio completamente azzerato

In tutta la Regione Calabria, oggi, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, non sono stati registrati nuovi casi di positività al Coronavirus, nonostante siano state sottoposte a test ben 874 persone. E’ l’ennesima conferma di quanto già emerso dai dati delle ultime settimane: il virus non sta circolando in Calabria. Oggi ci sono stati anche 2 decessi (uno a Cosenza e uno a Catanzaro) e 13 guariti (10 a Reggio, 2 a Crotone, 1 a Cosenza).

Le persone sottoposte a tampone sono state Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.112 persone su 35.975 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati scende ulteriormente al 3,1% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Alla luce di questi dati, in Calabria la Regione ha già lanciato dal 30 Aprile la “fase 2” consentendo alcune riaperture in piena sicurezza.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.112

Morti: 88

Guariti: 311

Attualmente ammalati: 713

Ricoverati nei reparti: 100

Ricoverati in terapia intensiva: 4

In isolamento domiciliare: 609

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (609) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri e nei reparti di terapia intensiva ci sono appena 4 ricoverati, il 3% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.112 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 456 casi : 29 morti , 104 guariti , 25 in reparto, 298 in isolamento domiciliare.

: , , 25 in reparto, 298 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 253 casi : 16 morti , 83 guariti , 21 in reparto, 1 in rianimazione, 131 in isolamento domiciliare.

: , , 21 in reparto, 1 in rianimazione, 131 in isolamento domiciliare. Catanzaro 215 casi : 32 morti , 69 guariti , 46 in reparto, 2 in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare.

: , , 46 in reparto, 2 in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare. Crotone 113 casi : 6 morti , 41 guariti , 8 in reparto, 58 in isolamento domiciliare.

: , , 8 in reparto, 58 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 75 casi : 5 morti , 14 guariti , 56 in isolamento domiciliare.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.078, così distribuiti:

Catanzaro: 1.885

Crotone: 1.684

Reggio Calabria 1.254

Cosenza: 1.017

Vibo Valentia: 238

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 18.403, di cui rientri registrati per tornare nella propria residenza a partire dal 4 maggio 2020 1.289.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato all’Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Si precisa che al policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.