Coronavirus, oggi dati STRAORDINARI in Lombardia e Piemonte: CROLLA il contagio, il numero dei morti mai così basso

Oggi in Lombardia sono stati registrati 159 positivi al coronavirus e 22 morti. Il totale sale così a 87.417 casi dall’inizio dell’epidemia, con 15.896 decessi. Questi i dati forniti ufficialmente oggi dalla Regione Lombardia. Gli attualmente positivi scendono di 738 unità a 24.477 e i guariti/dimessi sono ben 875 (47.044). I tamponi effettuati sono stati 9.176 (685.058 in totale), con un rapporto dell’1,7% rispetto ai positivi registrati. E’ la percentuale più bassa dall’inizio della pandemia. Ieri in Lombardia c’erano stati 148 positivi e 34 decessi, ma i tamponi effettuati erano stati appena 5.641 e la percentuale dei positivi era del 2,6%.

In provincia di Milano sono 38 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 14 in citta’. E’ quanto emerge dal bollettino regionale sull’andamento giornaliero della pandemia. In provincia di Bergamo i nuovi contagiati nell’ultime 24 ore sono 23, a Como 25, a Pavia 23 e a Brescia 10. L’incremento nelle altre province e’ sotto la doppia cifra con Varese +9, Mantova +7, Lodi +6, Cremona +4 e Sondrio +3. Nel Lecchese e in Brianza sono stati registrati zero nuovi casi.

In Piemonte invece oggi sono stati 86, di cui 24 nelle rsa, i nuovi contagi da Coronavirus, comunicati dall’Unità di crisi regionale. Il numero dei guariti cresce di 374, mentre altre 3626 sono consideratj in via di guarigione; i decessi registrati oggi sono 14. I ricoverati in terapia intensiva sono 70 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 1.162 (-65). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.709. tamponi diagnostici finora processati sono 293.473, di cui 163.476 risultati negativi.

Due nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle D’Aosta nelle ultime 24 ore su 67 persone testate. Lo rileva il bollettino di aggiornamento quotidiano in cui si sottolinea che la Valle d’Aosta mantiene il primato per casi testati/popolazione, con una percentuale pari all’8,90 (11.190gli abitanti sottoposti a tampone). Attualmente il numero dei casi Covid positivi è pari a 69 (7 in meno di ieri) mentre 17 sono le persone ancora ricoverate in ospedale di cui una in terapia intensiva. I guariti totali ad oggi sono 969 (9 in più di ieri). In Valle d’Aosta, sono stati effettuati fino ad oggi 14.262tamponi. Ad oggi, l’indice R(t) misurato degli ultimi 15 giorni è di 0.6.