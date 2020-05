Coronavirus: oggi in Puglia solo 17 i casi positivi su 1961 test

Sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha reso noto che oggi sono solo 17 i casi positivi su 1961 test effettuati nella regione, mentre sono 4 i decessi.

Nessun caso è stato registrato nelle province di Bari, Taranto e Bat, 8 quelli in Provincia di Brindisi, 7 nella Provincia di Foggia, 1 nella Provincia di Lecce mentre per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Le 4 vittime sono una provincia di Brindisi, due in provincia di Foggia, ed una in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 69.128 test, 798 i pazienti guariti, 2939 sono i casi attualmente positivi.