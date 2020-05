Coronavirus: lunedì l’omaggio delle Frecce Tricolori, sorvoleranno il Lodigiano

Lunedì 25 maggio, alle 10:40, le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sorvoleranno le aree del Lodigiano colpite dall’epidemia di Coronavirus: lo ha reso noto il prefetto Marcello Cardona.

Si tratta di un omaggio per ricordare le vittime e per tutti gli operatori impegnati nell’emergenza.

L’iniziativa ha il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del Ministero della Difesa, e fa parte del calendario di celebrazioni per la Festa della Repubblica.