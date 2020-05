Coronavirus, l’OMS lancia l’allerta sulla “Sindrome infiammatoria multisistemica” che colpisce i bambini: i 6 campanelli d’allarme a cui prestare attenzione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allerta: una “Sindrome infiammatoria multisistemica“, che può cioè coinvolgere più organi, è stata osservata in bambini e adolescenti e sembrerebbe collegata all’infezione da Coronavirus. Sulla base delle segnalazioni giunte da Europa e USA di bambini ricoverati in terapia intensiva per una condizione di “infiammazione sistemica” con alcune caratteristiche simili alla Malattia di Kawasaki, l’OMS ha sviluppato una definizione “preliminare” per classificare tali casi nei bambini.

L’OMS ricorda che i report hanno descritto una patologia “acuta” accompagnata da una “sindrome iper infiammatoria” che porta alla compromissione di più organi.

L’ipotesi è che tale sindrome possa essere collegata al Coronavirus, data la sierologia positiva nella maggioranza dei pazienti pediatrici.

Secondo l’OMS “è essenziale caratterizzare questa sindrome ed i suoi fattori di rischio, capire le cause e descrivere gli interventi per il trattamento“. Per l’Organizzazione, “non è chiara l’intera patologia e se la distribuzione in Europa e nord America rifletta la realtà o se tale condizione semplicemente non sia stata riconosciuta negli altri Paesi“. L’OMS sottolinea che vi è un “urgente bisogno di raccogliere dati standardizzati che descrivano le manifestazioni cliniche, la gravità, esiti ed epidemiologia“.

La definizione preliminare di “Sindrome infiammatoria multisistema” indicata dall’OMS per i bambini serve a “identificare i casi sospetti o confermati sia al fine di erogare i trattamenti sia al fine di effettuare un monitoraggio“: la definizione “sarà rivista quando maggiori dati saranno disponibili“.

Sono 6 le condizioni che definiscono la Sindrome infiammatoria multisistema nei bambini e adolescenti da 0 a 19 anni identificata dall’OMS: