Coronavirus: l’OMS chiede di indagare su casi sospetti precedenti all’inizio ufficiale dell’epidemia

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito “non sorprendente” la scoperta di un caso di Coronavirus in Francia già alla fine di dicembre, ben prima di quanto si ritenesse, e ha chiesto ai Paesi a indagare su altri casi sospetti che ci possono essere stati prime dell’inizio ufficiale dell’epidemia.

Le autorità cinesi avvertirono l’OMS del nuovo virus il 31 dicembre, e in quel momento si riteneva che il contagio non si fosse diffuso in Europa fino a gennaio inoltrato.

Un medico francese, pochi giorni fa, ricontrollando gli esami eseguiti su pazienti con polmoniti a dicembre e gennaio, ha annunciato di avere scoperto un caso positivo al Coronavirus il 27 dicembre.

“Questo offre una visione completamente nuova di tutto“, ha affermato il portavoce OMS Christian Lindmeier, spiegando che “i risultati aiutano a comprendere meglio la potenziale circolazione del virus“.