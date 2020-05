Coronavirus, l’Oms: “Testare tutti i casi sospetti per fermare la trasmissione”

“Testare tutti i casi sospetti di Covid-19 per fermare la trasmissione. L’Oms guida il sostegno globale” a questa sfida. E’ il monito ribadito dall’agenzia Onu per la salute che in un tweet ricorda l’importanza di intercettare i casi di infezione da coronavirus Sars-Cov-2 per frenare il contagio. Un pensiero, in questa pandemia, è rivolto in particolare all’Africa. “Gli operatori sanitari nella Repubblica democratica del Congo – scrive l’Oms – incrementano la loro capacità di test, mentre il Paese stava anche rispondendo all’emergenza Ebola”.