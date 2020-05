Coronavirus, ondata di caldo in India: lockdown con 46 gradi

Calore record a Delhi: la capitale indiana ha registrato oggi il picco di 46 gradi centigradi, la temperatura piu’ alta mai toccata in citta’ nel mese di maggio dal 2002. Secondo i dati del Imd, il Dipartimento centrale di Meteorologia, il quartiere di Palam ha toccato i 47,6 gradi: l’istituto aveva previsto per oggi un’ondata di calore sulle pianure del nord ovest dell’India. Causata dai venti del deserto, dovrebbe protrarsi ancora fino al 29 maggio. Per i giorni successivi sono previste tempeste di sabbia.

L’Imd ha segnalato “gravi condizioni da ondata di caldo” negli stati dell’Uttar Pradesh e Rajasthan a nord, del Maharashtra a ovest, del Madhya Pradesh al centro, e del Bihar e Jharkhand a est. La temperatura più alta è stata registrata a Churu, in Rajhastan, dove sono stati toccati i 50 gradi.