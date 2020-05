Coronavirus: annullate le corse di luglio e di agosto del Palio di Siena, è la prima volta dalla II Guerra Mondiale

L’emergenza Coronavirus non risparmia neppure il Palio di Siena: quest’anno non si terranno le corse del 2 luglio e del 16 agosto 2020.

E’ la prima volta che accade dopo gli anni della Seconda Guerra Mondiale.

La decisione è stata presa nel corso di una riunione in Palazzo pubblico tra il sindaco Luigi De Mossi, il magistrato delle contrade, i Priori delle 17 contrade, il decano e il vice decano dei capitani.

L’attività nelle contrade, è stato spiegato, riprenderà dopo la definizione di un protocollo tra comune e prefettura.

La prima volta in cui è stato annullato un Palio è stato il 16 agosto del 1723, per la morte del Granduca Ferdinando II di Toscana. Un altro annullamento è avvenuto nel 1855 per l’epidemia di colera. L’ultima volta è stato nel 1940 e nel 1944 a causa della II Guerra Mondiale.