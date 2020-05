Coronavirus, la pandemia potrebbe durare 18-24 mesi, 3 scenari possibili: in quello peggiore ondata più grave in autunno-inverno

Probabilmente il nuovo coronavirus continuerà a diffondersi per almeno altri 18-24 mesi, finché il 60-70% della popolazione non sarà contagiato, ha previsto un team di esperti di pandemie in un rapporto. “Questa cosa non si fermerà fin quando non infetterà il 60-70% delle persone. L’idea che finirà presto sfida la microbiologia”, ha dichiarato alla CNN Mike Osterholm, che dirige il Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) dell’University of Minnesota e tra gli autori del rapporto. Osterholm scrive del rischio di pandemia da 20 anni e ha consigliato diversi presidenti. Ha scritto quest’ultimo rapporto con Marc Lipsitch, epidemiologo della Harvard School of Public Health, anch’egli esperto di pandemie, con la Dott.ssa Kristine Moore, ex epidemiologa dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ora direttrice medica del CIDRAP, e con lo storico John Barry, che nel 2004 ha scritto il libro “La Grande Influenza” sulla pandemia di Spagnola del 1918.

Gli esperti consigliano che gli Stati Uniti si preparino al peggior scenario, che include una seconda grande ondata di infezioni in autunno e inverno. Anche nel miglior scenario, le persone continueranno a morire a causa del coronavirus, hanno previsto. Poiché il Covid-19 è nuovo, nessuno ha l’immunità. “La durata della pandemia probabilmente sarà di 18-24 mesi, mentre l’immunità di gregge si sviluppa gradualmente nella popolazione umana. Questo potrebbe essere complicato dal fatto che non conosciamo ancora la durata dell’immunità all’infezione SARS-CoV-2 (potrebbe essere di pochi mesi fino a diversi anni). Sulla base dei coronavirus stagionali, possiamo anticipare che anche se l’immunità diminuisce dopo l’esposizione, potrebbe esserci ancora una certa protezione contro la gravità della malattia e una contagiosità ridotta, ma questo deve ancora essere valutato per SARS-CoV-2”, scrivono gli esperti.

Il Covid-19 è più paragonabile ad un ceppo pandemico dell’influenza, sostengono gli esperti. “A causa di un periodo di incubazione più lungo, di una diffusione più asintomatica e di un R0 più alto, il Covid-19 sembra diffondersi più facilmente rispetto all’influenza. Un R0 più alto significa che più persone dovranno essere contagiate e diventare immuni prima che la pandemia possa finire. Sulla base delle più recenti pandemie di influenza, questa probabilmente durerà 18-24 mesi”, scrivono gli esperti nel rapporto.

Gli esperti hanno detto che le autorità governative dovrebbero smettere di dire alla popolazione che la pandemia potrebbe finire e invece preparare i cittadini per un lungo periodo. Hanno spiegato che sono possibili 3 scenari (vedi grafici a lato):

Scenario 1: La prima ondata di Covid-19 nella primavera 2020 è seguita da una serie di ondate ripetitive minori che si verificano in estate e poi costantemente su un periodo di 1-2 anni, diminuendo gradualmente nel 2021. L’occorrenza di queste ondate potrebbe variare geograficamente e potrebbe dipendere da quali misure di mitigazione sono in atto e come vengono allentate.

Scenario 2: La prima ondata di Covid-19 è seguita da un’ondata più grande in autunno o inverno e da una o più ondate minori nel 2021. “Questo pattern richiederà la reintroduzione delle misure di mitigazione in autunno nel tentativo di abbassare la diffusione dell’infezione e impedire il sovraccarico dei sistemi sanitari. Questo pattern è simile a quello che è stato osservato nella pandemia del 1918-1919”, hanno scritto gli esperti.

Scenario 3: Una “combustione lenta” della trasmissione in corso. “Questo terzo scenario probabilmente non richiederebbe la reintroduzione delle misure di mitigazione, anche se continuerebbero a verificarsi casi e decessi”.

Stati e territori dovrebbero pianificare lo scenario 2, quello peggiore, consigliano gli esperti. “Le autorità governative dovrebbero sviluppare piani concreti, inclusi fattori scatenanti per reintrodurre le misure di mitigazione, per gestire i picchi quando si verificano”, hanno avvisato. “Qualsiasi scenario seguirà la pandemia, dobbiamo essere preparati per almeno altri 18-24 mesi di una significativa attività del Covid-19, con hotspot che emergeranno periodicamente in diverse aree geografiche. Mentre la pandemia svanisce, è probabile che SARS-CoV-2 continuerà a circolare nella popolazione umana e si sincronizzerà con un pattern stagionale con una gravità ridotta nel tempo”, si legge nel rapporto.

Un vaccino potrebbe aiutare, continua il rapporto, ma non rapidamente. “Il corso della pandemia potrebbe essere influenzato anche da un vaccino; tuttavia, un vaccino probabilmente non sarà disponibile fino ad una data imprecisata del 2021. E non sappiamo quali tipi di sfide potrebbero emergere durante lo sviluppo del vaccino che potrebbero rimandare questa scadenza”, concludono gli autori del rapporto.