Coronavirus: Papa Francesco si affaccia dalla finestra del Palazzo Apostolico, in piazza San Pietro tornano i fedeli dopo 3 mesi

“Da una crisi come questa non si esce uguali: se ne esce migliori o peggiori“: lo ha affermato Papa Francesco durante il Regina Coeli. Il Papa ha invitato ad “avere il coraggio di essere migliori di prima e costruire” nel “dopo crisi della pandemia“.

“Cari fratelli e sorelle, buon giorno! Oggi che la piazza è aperta possiamo tornare. E’ un piacere!” ha detto il Pontefice affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico per il Regina Coeli.

L’ultima volta che la preghiera domenicale si era svolta con i fedeli in piazza era stato il 1 marzo. I pellegrini presenti, distanziati e con mascherine, hanno salutato il Papa con un lungo applauso.