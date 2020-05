Coronavirus, partita di calcio clandestina: 1000 giovani riuniti, l’invasione di campo è un enorme assembramento a Losanna [FOTO e VIDEO]

Anche in Svizzera, vige il divieto di assembramenti per contenere l’emergenza coronavirus, ma a giudicare dalle immagini che arrivano da Losanna, qualcosa nel messaggio non è chiaro. Quasi mille giovani, infatti, si sono riuniti per una partitella di calcio. La partita illegale, la cui organizzazione è avvenuta tramite social network, si è svolta nel quartiere delle Boveresses, nella parte nord del capoluogo vodese. Dopo la battuta di un calcio di rigore, un’enorme folla si è riversata in campo (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

La polizia, presente sul posto, si è limitata a osservare la situazione mantenendosi a distanza, ma è alla ricerca dei responsabili. “Visto il numero di persone, un’entrata in azione da parte degli agenti sarebbe stata pericolosa o addirittura controproducente”, riporta Tio citando Antoine Golay, portavoce della polizia municipale. La polizia sapeva della partita, ma non conosceva il luogo esatto, ha detto Golay. “Era dunque difficile impedire questo match in anticipo”, ha aggiunto. Stando all’addetto stampa, altri raduni simili hanno avuto luogo negli scorsi giorni sul territorio cantonale. Inchieste sono in corso e chi verrà identificato sarà denunciato.