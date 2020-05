Coronavirus, Putin spiega perché il Russia il numero di decessi è molto basso: “Abbiamo salvato migliaia di vite”

Le misure di contrasto al Coronavirus in Russia “hanno salvato migliaia di vite“: lo ha affermato Vladimir Putin nel suo discorso alla nazione illustrando i passi che il governo intende intraprendere per arrivare alla “Fase 2”, ribadendo il concetto che sarà compito dei “governatori delle regioni” modulare aperture e chiusure per assicurare una graduale riapertura.

Second Putin, i sistemi sanitari impreparati e sovraccaricati sono alla base dell’alta mortalità da Coronavirus in diversi Paesi: ha spiegato così il numero relativamente basso di decessi in Russia, che continua a destare sospetti. “Come ha mostrato l’esperienza a livello mondiale, proprio i sistemi sanitari impreparati, sovraccarichi, sono diventati la principale causa di mortalità, perché non hanno permesso di salvare chi aveva bisogno di aiuto: mentre noi, lo ripeto, ora tale aiuto possiamo darlo“, ha affermato il capo del Cremlino durante una riunione sulla situazione epidemiologica in Russia trasmessa in diretta.

La Russia ha registrato altri 11.656 casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore: un nuovo record nell’aumento delle infezioni accertate, che porta il bilancio complessivo dei malati a 221.344. Si sono registrati altri 99 decessi e il bilancio dei è salito a 2.009, ha riferito il Quartier generale per la lotta al coronavirus.