Coronavirus, Pfizer annuncia: milioni di dosi di vaccino pronte entro il 2020

Milioni di dosi del vaccino sviluppato tra USA e Germania da Pfizer e Biontech contro il Coronavirus saranno pronte entro il 2020, per diventare centinaia di milioni nel 2021: lo annuncia Pfizer, che “prevede di attivare la sua vasta rete di stabilimenti e di investire a rischio nella produzione di un vaccino COVID-19 approvato, e renderlo disponibile il piu’ rapidamente possibile per coloro che ne hanno piu’ bisogno in tutto il mondo“. Il progetto “dovrebbe consentire la produzione di milioni di dosi di vaccino nel 2020, aumentando a centinaia di milioni nel 2021“.

I siti di proprieta’ di Pfizer in tre stati degli Stati Uniti (Massachusetts, Michigan e Missouri) e Puurs, in Belgio, sono stati identificati come centri produttivi per il vaccino, con ulteriori siti da selezionare.