Coronavirus, un grazie irlandese ai medici di Bergamo: “Ci avete dato tempo”, la poesia in omaggio all’Italia che ha commosso il web [VIDEO]

Una poesia dall’Irlanda per ringraziare i medici di Bergamo e dare sostegno all’Italia. Il video condiviso dall’attrice irlandese Doireann Garrihy ha commosso i social. L’attrice ha svelato che il padre Eugene ha deciso di ringraziare i medici di Bergamo che si sono presi cura delle persone in un’area duramente colpita dall’epidemia di coronavirus. La poesia si intitola semplicemente “Grazie” ed è recitata dall’attrice Aoibhin, sorella di Doireann (vedi video in fondo all’articolo).

“Un grazie irlandese ai medici in prima linea nell’ospedale di Bergamo, Lombardia. La scorsa settimana, nostro padre ha detto che si sentiva in dovere di ringraziare gli italiani. Questo è il risultato”, ha scritto Doireann.

Ecco la traduzione della poesia: “Sono state salvate molte vite irlandesi perché ci avete dato tempo. Centinaia, forse migliaia, vivono perché ci avete dato tempo. Tempo che non avete avuto voi stessi, ma avete inviato quel segnale di allarme e migliaia di persone vivono e amano oggi perché ci avete dato tempo. Ingegneri e artisti e cantanti a dozzine. Dante, Carducci, ci avete dato poeti in abbondanza. Marco Polo e Colombo hanno navigato e ancora una volta avete aperto la strada e ci avete dato un periodo cruciale. I vostri medici in prima linea contro il virus hanno risposto al fuoco con il fuoco. La loro missione per salvare ogni vita, guidata dalla volontà. Purtroppo molti hanno perso la vita, mentre combattevano per restare in linea e salvare molte vite irlandesi perché ci hanno dato tempo. La Monna Lisa di Da Vinci e Caravaggio, la Cappella Sistina, il Tondo Doni di Michelangelo, ci avete dato queste grandi meraviglie e artisti sublimi. Ma vi ringraziamo soprattutto perché loro ci hanno dato tempo. Il Barocco e Pavarotti e le lune di Galileo. Verdi e Vivaldi e le dolci melodie di Rossini. Ci avete dato grandi compositori con melodie e rime: possiamo apprezzarli ancora perché ci avete dato tempo. Così, mentre pensiamo ai viaggi, non sapendo quando o dove, faremo un viaggio a Bergamo e ringrazieremo le persone che si trovano lì. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi. Speriamo che le vostre stelle si allineino. Grazie. Mille grazie”.