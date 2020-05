Coronavirus, protesta a Monfalcone: i commercianti e i piccoli imprenditori chiedono di riaprire

A due giorni dalla fase 2 dell’emergenza coronavirus i commercianti e i piccoli imprenditori friulani non ci stanno e chiedono di riaprire: stamani si è svolta a Monfalcone una manifestazione. Nel completo rispetto delle regole, con tanto di mascherina e norme distanziometriche, la manifestazione si è svolta stamani: diversi gli imprenditori che hanno evidenziato la necessità di ripartire, in sicurezza, perché i numeri confermano che l’Italia è in ripresa e se non si agisce subito si rischia un default economico ben più grave di quello avvenuto nel 2008.