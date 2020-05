Coronavirus, quando potremo togliere le mascherine? L’immunologo rivela: “Tra pochissimo tempo”

“La pandemia è finita con la scelta di combattere il virus a viso aperto e la decisione che è il momento giusto per convivere con il morbo“: lo ha affermato, in un’intervista a La Nazione l’immunologo e infettivologo Francesco Le Foche (Umberto I di Roma).

Su come scongiurare il rischio contagio l’esperto spiega: ci difendiamo “con la responsabilizzazione individuale, lo Stato ha tolto il lockdown, tacca al cittadino prendersi cura della salute pubblica, cosciente del bene comune e del rispetto del prossimo”.

In riferimento all’indebolimento del virus, Le Foche afferma: “Non ci sono dimostrazioni effettive, ma vediamo sindromi cliniche ridotte, molto meno importanti“. “Credo che le precauzioni debbano essere una nuova forma di educazione civica per poter avere vacanze normali e luoghi di lavoro sicuri“.

L’immunologo rivela anche quando toglieremo la mascherina: “Tra pochissimo tempo la quantità virale circolante sarà talmente bassa che potremo toglierla. Basterà stare attenti negli ambienti chiusi e affollati, nei supermercati, al cinema“.

Il virus scomparirà? “Magari. Oggi nessuno sa dove sono la Sars e la Mers. Ma se il Cov – Sars 2 si riaffaccia saremo pronti e col vaccino ce ne libereremo definitivamente“.