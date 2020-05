Coronavirus, Reggio Calabria riparte: tornano a popolarsi il Corso e il Lungomare, riaprono bar e locali [FOTO]

Riparte Reggio Calabria nel primo giorno della fase 2 dell’emergenza coronavirus. Dopo due mesi di lockdown, nel quale i cittadini hanno rispettato la chiusura con enorme senso di responsabilità, adesso aderiscono con entusiasmo e nel pieno rispetto delle regole alla “fase 2”.

Nel pomeriggio in migliaia sono tornati a riappropiarsi dei propri spazi nel cuore della città, sul corso Garibaldi e sul Lungomare Falcomatà. I familiari sono usciti insieme, mentre amici e congiunti si sono rivisti mantenendo la necessaria distanza di sicurezza: è stato così possibile fare una passeggiata, scambiare quattro chiacchiere, svolgere attività sportiva, dimostrando che una fase 2 in piena sicurezza non è un’utopia, ma è pienamente realizzabile nel completo rispetto delle regole.

Il tutto sotto gli occhi vigili delle forze dell’ordine che hanno presidiato il territorio e non hanno riscontrato anomalie.

Hanno inoltre, come previsto dall’ordinanza del Governo, riaperto bar, pizzerie e ristoranti che da oggi potranno servire i clienti con il servizio dell’asporto. A Reggio Calabria resta proibito servire nei tavoli all’aperto, come invece sta accadendo regolarmente in molti altri comuni calabresi grazie all’ordinanza della Regione Calabria.

Una prima rinascita, in attesa del 18 Maggio, data prevista per l’apertura dei negozi, e del 3 Giugno, quando potranno riaprire anche parrucchieri, estetisti, tatuatori, barbieri e sarà possibile recarsi in ristoranti, pizzerie, pub e bar.

La Calabria è infatti una delle regioni meno colpite dall’epidemia di coronavirus: sono state 1118 le persone risultate positive al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Un numero irrisorio se paragonato a quelli di Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna. Non solo: da ormai più di 10 giorni i nuovi casi di Coronavirus non superano i 5 al giorno e in molte giornate si attestano a 0. Ci sono quindi tutti i requisiti per una corretta ripartenza.