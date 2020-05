Coronavirus, Renzi: “Non c’è più rischio del collasso delle terapie intensive, bisogna riaprire”

“L’Italia adesso ha quasi diecimila posti letto in terapia intensiva disponibili. La buona notizia è che ogni giorno sta diminuendo il numero delle persone costrette alla terapia intensiva: oggi siamo a 1.578, un centinaio meno di ieri. Questo cosa significa? Che il rischio del collasso delle terapie intensive, molto fondato qualche settimana fa, adesso non c’è. E questo è molto importante per chi come noi chiede di ripartire. Con prudenza, in sicurezza, sapendo che dovremo convivere con il virus ancora a lungo. Ma dobbiamo ripartire. Altrimenti il collasso sarà quello dei posti di lavoro”, ha scritto in un post su Facebook Matteo Renzi dopo i dati incoraggianti emersi oggi dal bollettino della Protezione Civile.