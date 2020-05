Coronavirus, Rezza: “Il grande problema è che è difficilmente controllabile, gli asintomatici contano per il 10% delle trasmissioni”

“Il grande problema di questa infezione è che è difficilmente controllabile“, in parte per “gli asintomatici, che sono importanti, e contano per il 10% delle trasmissioni“, ma anche perché “una persona diventa infettante nel momento in cui compaiono i sintomi, e addirittura un po’ prima nella fase presintomatica“: lo ha affermato Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, in audizione in commissione Sanità al Senato sul dl Studi epidemiologici e statistiche su Sars-Cov-2.

“Circa 24-48 ore prima il test molecolare“, il tampone, “può già essere positivo. Quando la persona sviluppa sintomi e anche la tosse diventa più infettante perché si emettono più goccioline a distanze maggiori“, spiega Rezza evidenziando la “grande utilità” del test di riferimento per la diagnostica in fase acuta e precisando però l’importanza di prestare “attenzione all’interpretazione anche di questi test. Perché il test molecolare vediamo che diviene positivo in genere poco prima della comparsa dei sintomi“. Il tampone può poi “restare positivo per un certo numero di giorni, dopo 9 difficilmente la persona è ancora contagiosa. Ma vediamo anche casi di positività dopo un mese. E una persona può negativizzarsi e poi ripositivizzarsi e in questo caso si parla di recidive. Ma in genere si trovano trovano tracce di Rna virale, ma il virus non è più vitale“.

“Se l’epidemia riemergerà non sarà una seconda ondata ma la continuazione della prima, che non si è esaurita“.