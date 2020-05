Coronavirus: rientrano gli italiani bloccati sulle navi da crociera

Tornano in Italia i connazionali bloccati sulle navi da crociera della società Royal Caribbean ferme al largo della Florida. La “Freedom of the Seas” è in navigazione verso le Barbados, dove arriverà presumibilmente il 23 maggio. Da li’ i 57 italiani a bordo saranno trasferiti tramite voli charter a Londra, da dove potranno rientrare in Italia. Anche le navi “Majesty of the Seas” ed “Empress of the Seas” sono in navigazione verso Southampton con arrivo previsto a inizio giugno e con successivo analogo rimpatrio via voli charter. Lo rende noto la Farnesina.