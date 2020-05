Coronavirus, solida risposta immunitaria nelle persone guarite: ottime notizie per lo sviluppo di un vaccino

Gli scienziati del mondo sono impegnati nella corsa a sviluppare un vaccino per proteggere dall’infezione COVID-19, ma i tentativi sono circondati dall’incertezza riguardo alla possibilità del sistema immunitario di indurre una reazione importante e duratura al nuovo coronavirus responsabile della malattia e anche se l’esposizione ai coronavirus del raffreddore comune possa fornire una certa immunità protettiva. Una collaborazione tra i laboratori del Dott. Alessandro Sette e del Dott. Shane Crotty a La Jolla Institute for Immunology inizia a colmare questo gap di conoscenza con buone notizie per gli sviluppatori del vaccino.

Pubblicato su Cell, lo studio documenta una robusta reazione immunitaria antivirale al SARS-CoV-2 in un gruppo di 20 adulti guariti dal COVID-19. I risultati dimostrano che il sistema immunitario del corpo è in grado di riconoscere il SARS-CoV-2 in molti modi, dissipando le paure che il virus possa eludere gli sforzi in corso per creare un vaccino efficace.

“Se avessimo visto solo reazioni immunitarie marginali, avremmo dovuto preoccuparci, ma quello che vediamo è una risposta delle cellule T molto robusta contro la proteina spike, che è il target per la maggior parte degli sforzi COVID-19, così come altre proteine virali. Questi risultati sono ottime notizie per lo sviluppo di un vaccino”, ha affermato Sette, professore del Center for Infectious Disease and Vaccine Research. “Le persone erano davvero preoccupate che il COVID-19 non inducesse immunità e le notizie di persone reinfettate rinforzavano queste preoccupazioni, ma ora sapere che la persona media ha una solida risposta immunitaria dovrebbe porre ampiamente fine a quelle preoccupazioni”, ha aggiunto Crotty. “Abbiamo specificatamente scelto di studiare le persone che hanno avuto un normale corso della malattia e che non hanno richiesto il ricovero per fornire un punto di riferimento solido per ciò che può sembrare una normale risposta immunitaria, visto che il virus può fare cose molto insolite in alcune persone”, ha spiegato Sette.

I ricercatori hanno scoperto che tutti i pazienti COVID-19 hanno avuto una solita risposta delle cellule T, che aiuta la produzione di anticorpi. Quasi tutti i pazienti hanno prodotto cellule T CD8 specifiche del virus, che eliminano le cellule infette. “I nostri dati dimostrano che il virus induce quello che ci si aspetterebbe da una tipica risposta antivirale di successo”, afferma Crotty. “Ora abbiamo una solida base di partenza per chiederci se ci sia una differenza nel tipo di risposta immunitaria nelle persone che hanno esiti gravi e richiedono il ricovero in ospedale rispetto alle persone che sono in grado di guarire a casa o che sono persino asintomatiche. Ma non solo. Ora abbiamo uno strumento importante per determinare se la risposta immunitaria nelle persone che hanno ricevuto un vaccino sperimentale somiglia a quello che ci si aspetterebbe di vedere in una risposta immunitaria protettiva contro il COVID-19, anziché ad una risposta insufficiente o dannosa”, ha precisato Sette.

Il team ha anche analizzato la risposta delle cellule T in campioni di sangue che erano stati raccolti tra il 2015 e il 2018, prima che SARS-CoV-2 iniziasse a circolare. Molte di queste persone avevano una notevole reattività delle cellule T contro SARS-CoV-2, sebbene non vi fossero mai state esposte. Ma tutti hanno quasi certamente visto almeno 3 dei 4 coronavirus del raffreddore comune, che potrebbe spiegare la cross-reattività osservata. Non è ancora chiaro, tuttavia, se la cross-reattività osservata fornisca almeno un certo livello di immunità preesistente a SARS-CoV-2 e quindi potrebbe spiegare perché alcune persone o località geografiche sono state colpite più duramente dal COVID-19. “Considerata la gravità della pandemia di COVID-19 in corso, qualsiasi grado di immunità al coronavirus cross-reattiva potrebbe avere un impatto molto importante sul corso generale della pandemia ed è un dettaglio chiave da considerare per gli epidemiologi mentre cercano di capire quanto gravemente il COVID-19 influenzerà le comunità nei prossimi mesi”, conclude Crotty.