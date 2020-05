Coronavirus: la Russia scala la classifica dei contagi, supera anche Spagna e Regno Unito

In Russia sono stati registrati 10.899 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di contagi nel Paese a 232.243: il Paese è diventato dunque il secondo al Mondo per numero di contagi, dietro agli USA e superando Spagna e Regno Unito.

“Fino a 10.899 casi di Coronavirus sono stati confermati in 83 regioni della Russia nelle ultime 24 ore, inclusi 4.704 casi (43,1%) scoperti in persone che non manifestano sintomi clinici“, ha spiegato in una nota il quartier generale di risposta operativa al Coronavirus.

Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, la Russia è salita dal quarto al secondo posto nelle ultime 24 ore per numero di contagi, superando il Regno Unito (224.332) e la Spagna (227.436).

Gli Stati Uniti sono in cima alla classifica con 1.347.936 casi.

Sono 5.392 le persone positive nella sola Mosca, portando a 121.301 il numero totale di casi registrati nella capitale. Cinquantacinque morti sono stati rilevati nella sola Mosca. Il numero totale di pazienti guariti ha raggiunto i 43.512 a livello nazionale.

Il portavoce del Cremilino Dmitry Peskov ha dichiarato a Sputnik di aver contratto il Coronavirus e di essere in cura in ospedale. “Sì, mi sono ammalato e sto ricevendo le cure“, ha detto senza dare dettagli sull’ospedale in cui si trova.