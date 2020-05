Coronavirus, la Russia supera l’Italia per contagiati ma i morti sono 15 volte di meno. Grazie ai tamponi

La Russia ha superato stamattina l’Italia per casi di Coronavirus accertati, com’era facilmente prevedibile alla luce dei dati degli ultimi giorni: con 11.656 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, infatti, la Russia ha raggiunto i 221.344 contagiati, oltre duemila in più dell’Italia. La Russia conta però oltre 144 milioni di abitanti, più del doppio dell’Italia, quindi l’incidenza della pandemia resta di gran lunga più elevata nel nostro Paese. Ma soprattutto, il numero dei morti è di quindici volte più basso: appena 2.009 in Russia contro i 30.560 dell’Italia. Nelle ultime 24 ore in Russia ci sono stati 94 morti. L’area più colptia è quella di Mosca, e certamente le condizioni meteorologiche si stanno rivelando fondamentali per l’evoluzione della malattia che si sta spostando sempre più verso Nord mentre aumentano le temperature.

Il dato va letto in proporzione al numero dei tamponi effettuati: la Russia ha già fatto 5 milioni e 636 mila test, più del doppio rispetto all’Italia: vede quindi emergere molti più contagiati rispetto al nostro Paese, in cui il numero dei casi noto è di gran lunga sottostimato. Soltanto oggi, infatti, in Russia 5.417 nuovi casi (il 46,5% del totale) sono asintomatici, mentre in Italia a marzo, nel mese cruciale della pandemia, facevamo poche migliaia di test al giorno e riuscivamo a “scoprire” soltanto i sintomatici più gravi.

L’Italia è uno dei Paesi che tuttora sta facendo meno tamponi al mondo: gli USA sfiorano i 10 milioni di test, la Germania è a quota 3 milioni, persino la Spagna ha superato il nostro Paese e il Regno Unito si sta avvicinando con una media di oltre 100 mila test giornalieri.