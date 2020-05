Coronavirus: in Russia oltre 10mila casi per il 4° giorno consecutivo, Mosca supera la Cina per contagi

Continuano a crescere i contagi di Coronavirus in Russia: per il quarto giorno consecutivo, l’aumento quotidiano dei nuovi casi supera quota diecimila. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 10.559 casi.

In totale, i contagi confermati nel Paese sono 165.929. Da ieri sono morte 86 persone, per un totale di 1.537 pazienti deceduti dall’inizio dell’epidemia.

A Mosca nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.858 casi, per un totale di 85.973 infezioni confermate: la capitale russa supera così la Cina per contagi confermati (83.968, secondo i dati della Johns Hopkins University).

L’aumento giornaliero del numero di persone infette a Mosca è stato pari al 7,3%: lo riporta la task force nazionale anti-Coronavirus, citata dalla Tass.