Coronavirus: la Russia teme una seconda ondata di contagi tra ottobre e novembre

La Russia potrebbe registrare nuovi focolai di Coronavirus tra ottobre e novembre, un elemento da tenere in considerazione nella revoca delle limitazioni imposte per il contenimento del virus: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. “Mentre abbandoniamo gradualmente il regime delle restrizioni, dovremmo tenere presente quello che dicono gli esperti, sia quelli presenti qui sia i loro colleghi all’estero. Potrebbe esserci un’altra ondata, che è possibile in autunno, a fine ottobre o novembre. Dovremmo tenerlo a mente ed essere pronti per un simile sviluppo della situazione“, ha affermato Putin