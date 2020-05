Coronavirus, Samantha Cristoforetti: “In questi mesi tutti noi abbiamo fatto un’esperienza da astronauti”

“Dopo questa esperienza non torneremo alla vita di prima. Ogni volta che si fa un viaggio e si torna si trova un mondo cambiato. In questi mesi tutti noi abbiamo fatto un’esperienza da astronauti. E, da viaggiatori, torneremo a casa, al nostro mondo ma sarà un po’ cambiato“: lo ha dichiarato Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e autrice di “Diario di un’apprendista astronauta”, durante un evento con Valeria Parrella nell’appuntamento di #SalToEXTRA del Salone del Libro di Torino. “Dovremo riabituarci, troveremo il nostro equilibrio magari ci accorgeremo che alcune cose sono addirittura migliori di prima. Anzi, ne sono convinta. E’ stata un’occasione per noi di pensare a cosa è essenziale e cosa non lo è. Un’occasione di tornare a un mondo cambiato e che, forse, è addirittura migliore di prima“.