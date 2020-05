Coronavirus, gli esperti su Science: “Puntare su più vaccini”

Strategie diversificate per sviluppare più vaccini contro il virus SarsCoV2 e una stretta collaborazione fra pubblico e privato. E’ la strada indicata su Science dai super esperti americani Anthony Fauci, della task force sul coronavirus del presidente Trump, John R. Mascola, direttore del Centro di ricerca sui vaccini dell’Istituto nazionale per le malattie infettive (Niaid), Larry Corey del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, e Francis Collins, a capo dei National Institutes of Health (Nih).

“C’è un bisogno senza precedenti di produrre e distribuire un vaccino sufficientemente sicuro ed efficace per immunizzare un numero straordinariamente grande di individui“, scrivono gli autori dell’articolo. “La richiesta globale di un vaccino e l’ampia diversità geografica della pandemia richiede più di un approccio vaccinale efficace“, considerando oltretutto che non è ancora chiaro cosa determini una protezione immunitaria davvero efficace e duratura.