Coronavirus: la Serie A di calcio ripartirà il 20 giugno, ecco cosa accadrà in caso di calciatori positivi

Il campionato di calcio ripartirà il prossimo 20 giugno. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine della riunione con le componenti. “Abbiamo fatto una riunione molto utile, come detto il calcio sarebbe ripartito quando ci sarebbero state tutte le condizioni di sicurezza e dopo l’ok del Cts. L’Italia sta ripartendo è giusto che riparta anche il calcio“, ha aggiunto Spadafora. “La Figc è ben consapevole e mi ha assicurado di avere un piano B e anche un piano C”, Quanto a eventuali positività, “il Cts ha confermato oggi la necessitàimprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, cosa che chiaramente non ci auguriamo“.