Coronavirus, sindaco di Latina: “In spiaggia solo attività motoria, vietata la tintarella e il bagno a mare”

“Ho saputo che in questi primi giorni di riapertura della spiaggia gli agenti della Polizia Locale sono dovuti intervenire per allontanare alcune persone, fortunatamente poche, che stavano sostando sull’arenile. Ci stiamo avvicinando al fine settimana e voglio ricordare a tutti che, almeno per il momento, non è consentito fermarsi a prendere il sole e fare il bagno. Si può scendere in spiaggia sì, ma solo per svolgere attività motoria o sportiva e sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale“. E’ il monito che lancia il sindaco di Latina Damiano Coletta. “I cittadini di Latina, l’ho detto più volte, si sono comportati benissimo fino ad oggi. Tutti insieme abbiamo dimostrato di essere una vera squadra in questa battaglia senza precedenti contro il virus, abbiamo avuto senso di responsabilità. Non è finita, stiamo ancora giocando la partita e non possiamo permetterci di perderla. Chiedo a tutti di continuare a fare i sacrifici necessari per potere uscire definitivamente dallo stato d’emergenza” aggiunge. “Sono sicuro che continueremo a dimostrare di essere una comunità responsabile. Se così sarà, e nell’ottica di un graduale ritorno alle normali attività che si svolgono al mare, già dalla prossima settimana potrebbero tornare ad essere consentiti gli sport acquatici. Ma dobbiamo fare di tutto per evitare di creare situazioni di potenziale pericolo. Più saremo rispettosi delle regole – conclude il sindaco – prima torneremo a vivere con maggiore spensieratezza la nostra città e il nostro splendido mare”.