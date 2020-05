Coronavirus: solo il 50% degli americani vuole vaccinarsi

Gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per trovare un vaccino al coronavirus, ma solo la metà degli americani vuole utilizzarlo. Lo rivela un sondaggio di Associated Press e NORC Center for Public Affairs Research, secondo cui il 31% degli cittadini statunitensi non è sicuro che farà il vaccino quando ci sarà la possibilità, mentre il 20% si rifiuta totalmente.

Soltanto il 49% ha invece intenzione di vaccinarsi. Tra coloro che rifiutano di farne uso, 7 su 10 si preoccupano per la sicurezza. “Non sono una no-vax”, ha spiegato Melanie Dries, 56enne di Colorado Springs (Colorado): “Ma avere un vaccino contro il Covid-19 entro un anno o due mi fa temere che non sarà ampiamente testato sugli effetti collaterali”. Francis Collins, che dirige il National Institutes of Health, ha invece ribadito che la sicurezza rimane la priorità assoluta. “Non vorrei che la gente pensasse che stiamo prendendo scorciatoie, perché sarebbe un grosso errore – ha commentato – Questo è uno sforzo per cercare di raggiungere l’efficienza senza sacrificare il rigore”.