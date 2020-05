Coronavirus: la Spagna pronta ad allentare ancora le misure, la curva dei decessi continua a calare

Per il secondo giorno consecutivo la curva dei decessi in Spagna è in calo: nelle ultime 24 ore si sono registrate 102 vittime per complicanze legate al Coronavirus. Si tratta del numero di morti più basso dal 18 marzo: lo ha confermato il Ministero della Sanità, aggiornando a 27.563 il totale delle persone decedute dopo aver contratto il Covid-19. E’ invece salito a 230.698 il totale dei contagi, 539 in più rispetto a ieri. Sono invece più di 146mila le persone guarite.

La Comunità Valenciana, Castilla-La Mancha e l’Andalusia sono pronte per accedere lunedì alla fase 1 del deconfinamento: un nuovo allentamento delle restrizioni per circa 32 milioni di persone.