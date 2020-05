Coronavirus, gli USA sfiorano i 100.000 morti ma spiagge e piscine si sono riempiti per il Memorial Day: assembramenti e poco distanziamento sociale [FOTO e VIDEO]

Mentre il bilancio dei morti legati al coronavirus si avvicina sempre di più a quota 100 mila (97.722) negli Stati Uniti, i festeggiamenti per il Memorial Day nel caldo weekend appena trascorso hanno portato gli americani a riempire spiagge, parchi e piscine, rispettando pochissimo le regole del distanziamento sociale, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

In particolare, i media americani hanno pubblicato le immagini di piscine, yacht club e giardini pieni di persone al lago di Ozarks in Missouri, dove le regole di distanziamento e di protezione sono state praticamente ignorate: gruppi di persone che mangiano, bevono e si tuffano in piscina in aree ristrette in barba alle regole anti-contagio.