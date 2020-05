L’estate e il Coronavirus, la Calabria si organizza: 10 mq per posto ombra in spiaggia, ecco le nuove regole

Vincenzo Farina presidente Fiba (Federazione Italiana Imprese Balneari) Confesercenti Calabria esprime il giudizio positivo sulle misure in via di definizione per la fruizione delle spiagge nel rispetto delle norme anticontagio. ‘‘Il risultato licenziato ieri sera dalla Conferenza delle Regioni – chiarisce in un’intervista rilasciata all’Adnkronos – va sottoposto ancora all’attenzione dal Governo che dovrà recepirlo nel Dpcm nelle prossime ore. Dobbiamo capire se queste sono regole minime e poi le Regioni possano derogare in maniera più restrittiva”. ”In linea di massima, come associazione di categoria abbiamo proposto misure di distanziamento calcolando circa 10 metri quadri a posto ombra. In Calabria – spiega Farina – abbiamo ragionato sull’indice di affollamento con una media di 3/4 metri quadri di spazio a persona, quindi sui 12 metri quadri per la famiglia tipo, perché da noi il 70% dei clienti degli stabilimenti balneari sono proprietari di seconda casa al mare e non sono mai solo coppie, ma hanno figli. Hanno quindi bisogno di uno spazio più significativo. Sia per gli operatori che per i bagnanti deve essere garantita la sicurezza”.

Martedì 12 maggio la Xᵃ commissione Attività produttive e Turismo del Senato ha convocato in audizione le associazioni nazionali di settore maggiormente rappresentative del comparto balneare italiano. ”In quell’occasione – ricorda Farina – abbiamo rappresentato le nostre posizioni su quella che deve essere la gestione degli operatori in fase emergenziale e nel futuro nonché sollevato dei dubbi sulle linee guida che già circolavano sul sito dell’Inail per l’organizzazione delle spiagge nella Fase 2, non nel merito, ma nel metodo divulgativo che rischia di creare confusione”. ”Un documento – dichiara il presidente di Fiba – in cui veniva calcolata una superficie media di 25 metri quadri per posto ombra. Oggi le Regioni licenziano una proposta in cui si dice che sono sufficienti 10 metri quadri per posto ombra, questa discrasia genera il caos. Gli operatori rispetteranno le norme del Dpcm, ma al mare ci devono andare i cittadini che nell’incertezza vengono frenati nel bisogno di fare vacanza. Un’esigenza quest’anno legata più alla salute della persona (dopo mesi chiusi in casa) che non al momento ludico ricreativo”.

”Riteniamo che il Presidente del Consiglio dei Ministri approverà la misura dei 10 metri quadri a posto ombra che ci soddisfa perché in linea con quanto abbiamo chiesto. Dobbiamo capire se riusciremo a definire un quadro anche sul piano della comunicazione per dire ai cittadini che con queste distanze si può andare al mare perché siete in sicurezza, un messaggio da veicolare con chiarezza. Tutti – conclude Farina – devono essere certi che in Liguria, in Calabria o in Veneto ci sia lo stesso livello di sicurezza dal punto di vista sanitario”.