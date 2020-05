Coronavirus e gli esilaranti risvolti dello smart working: si spoglia durante il Consiglio Comunale, il VIDEO che sta facendo impazzire il web

Ai tempi del Coronavirus sono in molti a essersi dovuti adattare allo smart working. Lavoro, riunioni, progetti sono stati infatti gestiti online anche mediante dei video-confronti.

Tuttavia, non sono mancati i retroscena simpatici, come quello avvenuto a Oristano durante la diretta di 7 ore dell’assemblea civica.

Mentre si discuteva di bilancio di previsione, gli altri partecipanti alla videoconferenza hanno assistito a uno “spogliarello” live del revisore dei conti che, probabilmente, non si è accorto di rientrare nell’inquadratura. E così per due minuti l’assemblea virtuale si è concentrata sullo strip-tease che si è svolto sulla parte destra dello schermo.

Non solo: il video è diventato virale, rubando un sorriso che in questa particolare era storica, non è cosa da poco. Ve lo proponiamo anche noi: