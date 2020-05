Coronavirus, studiato l’uso di Tocilizumab a Cosenza: risultati su The Lancet

Lo Studio Sperimentale sull’utilizzo del Tocilizumab sottocute in pazienti COVID-19 ha ottenuto il via libera del Comitato Etico della Regione Calabria e prossimamente sarà pubblicato sulla rivista scientifica EClinical Medicine – The Lancet, il magazine scientifico costola della prestigiosa rivista inglese The Lancet, considerata tra le prime cinque riviste mediche più autorevoli.

”Nei primi giorni dell’emergenza – ha ricordato in un nota diramata dall’Azienda Ospedaliera il direttore del reparto Malattie Infettive e Tropicali, Antonio Mastroianni – abbiamo dovuto fronteggiare all’improvviso una patologia mai conosciuta e dal forte impatto, in termini di gravità e di mortalità, per la quale non esisteva alcun indirizzo preciso in ordine ai protocolli terapeutici. Sulla base dell’unico e limitato studio presente in letteratura a cura di autori cinesi, si faceva cenno all’impiego di Tocilizumab per via endovenoso in una piccola casistica di pazienti molto gravi”.

”Il nostro Centro – ha dichiarato Mastroianni – è stato il primo ad utilizzare il farmaco Tocilizumab in formulazione siringa per uso sottocutaneo con modalità innovative off-label, secondo un protocollo da noi pensato e strutturato ad hoc e condiviso con molti Centri Italiani, in un momento di grave e drammatica crisi nella gestione dei pazienti affetti da Covid-19, conseguendo ottimi risultati in termini di risparmio di molte vite umane. Nell’articolo su EClinical Medicine – The Lancet riporteremo i risultati di sicurezza e di efficacia della terapia con Tocilizumab nella formulazione siringa per uso sottocutaneo, nei primi dodici pazienti, con COVID ed insufficienza respiratoria moderata-grave”.