Coronavirus, Svezia supera 4 mila morti senza lock-down: il tasso di mortalità è tra i più bassi d’Europa, quasi la metà dell’Italia! [DATI]

In Svezia è stata superata la soglia dei 4mila decessi dovuto al nuovo Coronavirus, dove il numero delle vittime della malattia, in rapporto alla popolazione, è il più alto fra i paesi scandinavi, benché sia molto più basso rispetto a Spagna, Gran Bretagna, ma anche Belgio e Italia. Con 384 nuovi contagi e 31 morti nelle ultime 24 ore, il numero totale dei casi di infezione nel Paese è salito a 33.843 e quello delle persone morte per polmonite interstiziale è arrivato a 4.029. La Svezia non ha introdotto un vero e proprio lock-down. Scuole e ristoranti sono rimasti aperti in questo periodo. Il distanziamento sociale è stato lasciato al senso di responsabilità dei singoli.

Ecco i dati: in Belgio ci sono 804 morti ogni milione di abitanti, in Spagna 615, in Italia 544, in Gran Bretagna 542, in Francia 435. La Svezia ha invece 399 morti ogni milioni di abitanti, in linea con l’Olanda, l’Irlanda e di poco superiore rispetto agli Stati Uniti d’America dove ci sono 301 morti ogni milione di abitanti. Ancora più basso il tasso di mortalità in Svizzera (211 morti ogni milione di abitanti), Portogallo (130) e Germania (100).