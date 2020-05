Coronavirus, la Svezia raggiunge il traguardo di zero morti nelle ultime 24 ore

La Svezia, che ha scelto un approccio soft all’emergenza sanitaria, senza ricorrere al lockdown e affidandosi al senso di responsabilità dei cittadini, registra il primo giorno senza decessi da coronavirus da marzo. Le autorità sanitarie hanno riferito che nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime del Covid-19. In tutto, sono stati finora registrati 4.395 decessi da coronavirus, il primo dei quali registrato l’11 marzo, mentre sono oltre 37.500 i casi di contagio. Le autorità rilevano, tuttavia, che durante i fine settimana l’afflusso dei dati può subire dei ritardi. Le autorità sanitarie sostengono che il bilancio delle vittime, su una popolazione di 10,3 milioni di abitanti, è in gran parte dovuto ai focolai che si sono verificati nelle case di cura per anziani.