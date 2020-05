Coronavirus, il tasso di mortalità Regione per Regione: in Sicilia è 29 volte più basso rispetto alla Lombardia!

Come cambia il tasso di mortalità da Coronavirus nelle 20 Regioni d’Italia alla luce degli ultimi dati? Eloquente la tabella di MeteoWeb, a corredo dell’articolo, con il numero dei morti e rapporto tra morti e popolazione: l’Italia con i suoi 535 morti ogni milione di abitanti ha uno dei dati più drammatici del mondo (soltanto San Marino, Belgio, Andorra e Spagna hanno più vittime in rapporto alla popolazione), ma all’interno del nostro Paese la situazione è estremamente variegata. Al Nord, anzi all’estremo Nord, si concentra l’incidenza più drammatica della pandemia con 1.556 morti per ogni milione di abitanti in Lombardia, 1.144 in Valle d’Aosta, 899 in Emilia Romagna, 894 in Liguria, 853 in Piemonte e 695 in Trentino Alto Adige, mentre all’estremo Sud il numero delle vittime è assolutamente esiguo, con la Basilicata che conta appena 48 morti per ogni milione di abitanti, la Calabria 49 e la Sicilia 53.

Questo dato è il più realistico per certificare l’incidenza della malattia, e dimostra come in Sicilia il tasso di mortalità sia 29 volte più basso rispetto a quello della Lombardia! Un abisso che conferma quanto scriviamo da mesi: il Sud è stato soltanto lambito dall’emergenza.